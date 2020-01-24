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Kaymakam Sırmalı; “Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır”

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı Şehit Polis Memuru Hasan Aydoğan’ın abisi İbrahim Aydoğan ve eşi Senem Aydoğan’ı ziyaret etti.Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır ve Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir eşlik etti.Gerçekleşen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Sırmalı, ailenin isteklerinin olup olmadığını sordu.

Kaymakam Sırmalı; “Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı Şehit Polis Memuru Hasan Aydoğan’ın abisi İbrahim Aydoğan ve eşi Senem Aydoğan’ı ziyaret etti.
Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır ve Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir eşlik etti.
Gerçekleşen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Sırmalı, ailenin isteklerinin olup olmadığını sordu. Kaymakam Sırmalı: “Talepleriniz bizim için emirdir. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır. Bizlerin de kapısı, gönlü her zaman şehit ailelerine açıktır” dedi.
Şehit ailelerinin acılarının Türk Milletinin ortak acısı olduğunu ve bu acıların yürekten hissedilerek paylaşıldığını ifade eden Kaymakam Sırmalı,” Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Türk Milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükran ve minnet borçluyuz” dedi.

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