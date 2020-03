Kaymakam Solmaz öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Danışman Öğretmenlik ve Hayatı Fark Et Kendini Keşfet projeleri kapsamında başarılı sonuçlar elde eden öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Uludere öğretmen evinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Solmaz, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Solmaz, Danışman Öğretmenlik ve Hayatı Fark Et Kendini Keşfet projeleri ile şimdiye kadar bir çok başarı elde ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Sene sonu hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken siz ve değerli öğretmenlerimizin istekli ve verimli çalışmaları bizleri son derece mutlu etmektedir. Bugün Şırnak Başaracağım Diyor Projesinin başarıları için sizlerle bir araya geldik bu birlikteliğimizde bir diğer projemiz olan ULUTAT Yöresel Lezzetler Projesinde Uludereli kadınlarımızın hazırladıkları yemekleri sizlere ikram ediyoruz. Her şey seninle başlar Uludere sloganıyla başlattığımız projelerimizi yediden yetmişe sahiplenerek ilerletiyoruz" dedi.

Kaymakam Solmaz, programda öğrencilerle yakından ilgilenerek kendileri ile sohbet etti.