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Kaymakam Taşçı yaşlıların ve engellilerin sorunlarını yerinde dinliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçenin çeşitli mahallelerinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelliler ile ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinliyor.Ergene Kaymakamı Taşçı beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) Müdürü Naime Çeltikçi ve Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk ile beraber Misinli Mahallesi’nde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli ailelerini ziyaret ederek hem onlarla sohbet etti hem de sorunlarını yerinde dinledi.Ergene’nin çeşitli mahallelerinde dönem dönem ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve isteklerini yerinde dinleyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın periyodik ziyaretlerine ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceği kaydedildi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçenin çeşitli mahallelerinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelliler ile ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinliyor.
Ergene Kaymakamı Taşçı beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) Müdürü Naime Çeltikçi ve Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk ile beraber Misinli Mahallesi’nde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli ailelerini ziyaret ederek hem onlarla sohbet etti hem de sorunlarını yerinde dinledi.
Ergene’nin çeşitli mahallelerinde dönem dönem ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorun ve isteklerini yerinde dinleyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın periyodik ziyaretlerine ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceği kaydedildi.

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