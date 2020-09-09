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Kaymakam Tortop, trafik ekipleri ile denetim yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, trafik polisleri birlikte ilçede oluşturulan uygulama noktasında trafik denetimlerine katıldı.Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hocalar kavşağında, trafik polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden kaymakam Tortop, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Tortop, trafik ekipleri ile denetim yaptı

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, trafik polisleri birlikte ilçede oluşturulan uygulama noktasında trafik denetimlerine katıldı.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hocalar kavşağında, trafik polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden kaymakam Tortop, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulama noktasında vatandaşların olumlu tepkiler aldıklarını belirten Tortop, uygulama noktalarında vatandaşın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapıldığını söyledi. Durdurulan her aracın en fazla 3-4 dakika içinde sorgulanarak yoluna devam etmesinin sağlandığını aktaran Tortop, “Devletimizin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimizin ve halkımızın da uygulamadan memnun olduğunu gözlemledik. Uygulama noktasında görev alan personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaymakam Tortop, trafik ekipleri ile denetim yaptı

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