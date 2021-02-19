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Kaymakam Türkmen’den ’Çaylar sizden simit bizden’ ziyareti

19.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ’Çaylar sizden, simit bizden’ etkinlikleri kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.Esnaf ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Türkmen, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ’Çaylar sizden, simit bizden’ etkinlikleri kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaf ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Türkmen, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. Kaymakam Türkmen, esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette, Bismil’in geleceği için tüm güçleriyle gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Bismil esnafının her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Türkmen, "Güne esnafımıza ve vatandaşlarımıza ‘günaydın’ diyerek başladık. Esnaf kardeşlerim ile sabah çorbamızı, çayımızı içip, simidimiz alarak hasbihal ettik. Bismil esnafı candır diyerek, her sohbetimizde çok güzel bir enerji alıyoruz. Güne enerjiyle başlamak bize de mutluluk veriyor. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Korona virüs süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat yeniden canlandı. Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Bismil’imizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz ve taşıyacağız. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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