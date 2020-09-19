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Kaymakam Türköz Ovacuma Köyü ve civarında incelemelerde bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 19.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz Ovacuma Köyü ile civar köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.İncelemeleri esnasında Kaymakam Mehmet Türköz’e İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara, Ovacuma Karakol Komutanı Astsubay Rıdvan Ahlatlı ve Ovacuma Köyü Muhtarı Burhan Akın eşlik etti.Kaymakam Türköz ilk olarak Ovacuma Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, karakolun görev mahallindeki asayiş durumu, personel ve karakol içerisinde yapılan düzenlemeler hakkında karakol komutanından bilgiler aldı.Ovacuma Köyüne sınır olan Ovaköseler Köyündeki, 2020 KÖYDES projeleri kapsamında yapılan Afetevleri Mahallesi İçme suyu deposu bakım-onarım-tadilat yapım işini de yerinde inceleyen Kaymakam Türköz, Ovaköseler Köy Muhtarı Hasan Ünal tarafından bilgilendirildi.Ziyaretleri esnasında Ovacuma Köyünde tarımsal üretim yapan çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Türköz Köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Özel İdare yatırımlarının kontrolleri sonrası, Ovacuma 112, Aile Sağlığı Merkezi , Ovacuma Ortaokulu ve Çok Programlı Lisesini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Türköz, köy meydanında kurulan pazar yerinde ve diğer işletmeler de bulunan vatandaşlara ve esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.Çevre köylerin muhtarlarıyla da bir araya gelen Türköz, köylere de yapımı devam eden yatırımlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerle ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları vererek ziyaretine son verdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz Ovacuma Köyü ile civar köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İncelemeleri esnasında Kaymakam Mehmet Türköz’e İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara, Ovacuma Karakol Komutanı Astsubay Rıdvan Ahlatlı ve Ovacuma Köyü Muhtarı Burhan Akın eşlik etti.
Kaymakam Türköz ilk olarak Ovacuma Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, karakolun görev mahallindeki asayiş durumu, personel ve karakol içerisinde yapılan düzenlemeler hakkında karakol komutanından bilgiler aldı.
Ovacuma Köyüne sınır olan Ovaköseler Köyündeki, 2020 KÖYDES projeleri kapsamında yapılan Afetevleri Mahallesi İçme suyu deposu bakım-onarım-tadilat yapım işini de yerinde inceleyen Kaymakam Türköz, Ovaköseler Köy Muhtarı Hasan Ünal tarafından bilgilendirildi.
Ziyaretleri esnasında Ovacuma Köyünde tarımsal üretim yapan çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Türköz Köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Özel İdare yatırımlarının kontrolleri sonrası, Ovacuma 112, Aile Sağlığı Merkezi , Ovacuma Ortaokulu ve Çok Programlı Lisesini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Türköz, köy meydanında kurulan pazar yerinde ve diğer işletmeler de bulunan vatandaşlara ve esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Çevre köylerin muhtarlarıyla da bir araya gelen Türköz, köylere de yapımı devam eden yatırımlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerle ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları vererek ziyaretine son verdi.

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