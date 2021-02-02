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Kaymakam Ünsal; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile milletimize hizmet etmekle mükellefiz”

02.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde 47 mahalle muhtarı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve siyasi parti ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek “İlçe Koordinasyon ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirdi.Edremit ilçemizde kısa, orta ve uzun vadede yapılacak yatırımların istişare edildiği toplantıda, açıklama yapan Kaymakam Ünsal; Bizler “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ederek milletimize hizmet etmekle mükellefiz.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde 47 mahalle muhtarı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve siyasi parti ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek “İlçe Koordinasyon ve İstişare Toplantısı” gerçekleştirdi.
Edremit ilçemizde kısa, orta ve uzun vadede yapılacak yatırımların istişare edildiği toplantıda, açıklama yapan Kaymakam Ünsal; Bizler “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ederek milletimize hizmet etmekle mükellefiz. Devletimizin var olabilmesi milletimizin huzuru ve refahına bağlıdır. Şartlar ne olursa olsun milletimiz her daim devletin şefkatli ve merhametli yüzünü görmek ister. Bu nedenle devleti yönetenler, devleti temsil edenler, devlet adına çalışanlar, hepsi millete hizmet etmekle mükellef olduklarını unutmamalıdır” dedi.
Kaymakam Turgay Ünsal konuşmasında; “İlçemizin 2020-2021 yılı yatırımlarını değerlendirme, emniyet ve asayiş konuları, ilçemizin genel sorunları ile birlikte; özellikle de pandemi konularını değerlendirmek için İlçe Koordinasyon ve İstişare Toplantısını düzenlemek istedim. Toplantımıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum “dedi.
Edremit’te ki tüm kamu kurumlarının uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Kaymakam Ünsal; “Edremit’imizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek, insanlarımızı daha mutlu, huzurlu, sağlıklı ve daha müreffeh yaşamaları için olanca gayretimizle çalışıyoruz. Edremit ilçemiz için güzel hayallerimiz var. “İstikrarlı hayal hakikattir. Kader gayrete aşıktır” Her güzel şey için gayret edeceğiz.
Hem gönül kapımız hem de makam kapımız herkese açıktır. Kapımızdan içeri giren herkesin onuru eşittir. Hizmet yaparsınız, yapamazsınız önemli değil ama vatandaşa ne hissettirdiğiniz çok önemli. Ona değerli olduğunu hissettirin.
Edremit’te bir olacağız ve güçlü olacağız. Hep birlikte Edremit’te hizmet noktasında buluşacağız. Sorunlar karşısında yılmayacağız. Taşın altına, sorunun altına elimizi hep birlikte koyacağız. Ben demeyeceğiz. Biz olma duygusuyla hareket edeceğiz. Balıkesir’in parmakla gösterdiği, imrendiği, gıpta ile baktığı bir ilçe olacağız” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeli konusunu önemle vurgulayan Kaymakam Ünsal; “En büyük silahımız maske ve sosyal mesafe. Birbirimize 1,5-2 metre uzaktan konuşalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Bir haftadır vaka sayılarımızda artış var. Tedbirlere gevşemeden devam edeceğiz. Şuan Avrupa 3. Dalgayı yaşıyor. Tedbirli davranmaz isek biz de 3. Dalgayı yaşayabiliriz” dedi.

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