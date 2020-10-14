YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Alanya Kaymakamı Dr.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
Günün ilk ziyaretine İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile başlayan Kaymakam Ürkmezer’i Sahil Güvenlik Komutanlığı girişinde İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve sahil güvenlik personelleri karşıladı. İdari binaların gezilmesine ardından TCSG92 numaralı gemiye geçen Ürkmezer, burada çalışmalar hakkında Yüzbaşı Avcı’dan bilgi aldı.
Alanya Kaymakamı Ürkmezer burada yaptığı açıklamada “İş Güvenliğimizin önemli bir parçası olan sahillerimizin korunmasında 24 saat esasına göre çalışan Sahil Güvenlik yurt güvenliğinde çok önemli bir görev icra etmektedir. Alanya ve Gazipaşa ilçeleri boyunca sahillerimizin güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik komutanımız ve tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:48
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Bengi Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak
Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vertia Luxury Resort’a büyük talep
Vertia Luxury Resort’a büyük talep
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
Eşine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak okul yaptırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.