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Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl’da vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verip, talep ve şikâyetleri dinlediler.Koordinasyon toplantısına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tavşancıl Mahalle Muhtarı Kenan Keleş ile kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl’da vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verip, talep ve şikâyetleri dinlediler.
Koordinasyon toplantısına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tavşancıl Mahalle Muhtarı Kenan Keleş ile kurum müdürleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda Tavşancıl Mahallesi ile ilgili yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, “Tavşancıl’ın öncelikli sorunları içerisinde yer alan SİT alanlarının kaldırılması konusunda son aşamaya geldik. İnşallah çok kısa sürede müjdemizi vereceğiz. Ayrıca Tavşancıl Mahallemize değer katan ‘Tarihi Tavşancıl Evleri’ ile ilgili de restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah tarihi evlerimiz yeniden hayat bulacak ve Tavşancıl Mahallemiz tarihi dokusuna yeniden kavuşacaktır. Bunların dışında belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye ve mahallemizin sorunlarını tek tek çözmeye devam ediyoruz” dedi.
Başkan Şayir, Tavşancıllılar’ın talepte bulunduğu mahalleye banka ATM’si kurulması konusunda da görüşmeler yaptıklarını belirten Şayir, ortak ATM kurulması içinde kamu ve özel bankalarla fikir birliğine vardıklarını ve yakında kurulacağını söyledi. Konuşmaların ardından Alkan ve Şayir vatandaşlardan gelen talepleri dinlerken, Emniyet Müdürü Timur Uzun ve kurum müdürleri de vatandaşların sorularını yanıtladılar.

Kaymakam ve Başkan Tavşancıl’da vatandaşı dinledi

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