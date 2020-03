Kaymakam ve belediye başkanı çarşı merkezini dolaşarak halkı uyardı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı merkezini dolaşarak esnafı ve vatandaşları korona virüsü salgınına karşı uyardı.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi için Çaldıran ilçesinde de çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ve STK temsilcileri, çarşı merkezindeki PTT, banka, fırın, kasap ve market gibi yerleri dolaşarak halka uyarıda bulundu.

Salgından korunmanın tek yolunun bakanlığın yayınladığı genelgedeki kurallara uymaktan geçtiğini belirten Kaymakam Adem Can, “Tüm dünyada ölümcül etki oluşturan ve yayılan bu korona virüs salgınından korunmanın tek yolu evden çıkmamak ve bakanlığın yayınladığı genelge talimatlarına uymaktır. Özellikle son iki üç hafta çok önemlidir. İlçemizde belediye başkanı, emniyet müdürümüz ve STK temsilcileri ile birlikte çarşı merkezimizi ve esnafımızı dolaşarak gerekli denetimlerde bulunarak vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları hakkında bilgilendirdik. İlçemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları konusunda emniyet güçlerimiz gerekli uyarılarda bulunuyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları emniyet güçlerimiz tarafından karşılanmaktadır” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari de, korona virüs salgınından korunmak adına her türlü önlemi aldıklarını söyleyerek, “Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan bu salgından korunmak için kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve STK temsilcilerimizle birlikte insan yoğunluğunun bulunabileceği kamuya ve özele ait iş yerlerini denetleyerek, burada bulunan halkımızı bilgilendirdik. İlçemizde zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz demeden görevlerini yürütmekteler. İlçemizde bizim halkımızdan beklentimiz, evlerinde çıkmayarak bakanlığın sunduğu genelge kurallarına uymalarıdır. 65 yaş üstü ve evlerinde zaman geçiren büyüklerimizin herhangi bir ihtiyaç ve talepleri olduğunda Vefa Sosyal Destek Grubu"nun oluşturduğu 05415490551 acil Whatsapp hattına ulaşmaları halinde gerekli her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır” diye konuştu.