YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam ve belediye başkanı çarşı merkezini dolaşarak halkı uyardı

Kaymakam ve belediye başkanı çarşı merkezini dolaşarak halkı uyardı

VAN HABERLERİ  | 30.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı merkezini dolaşarak esnafı ve vatandaşları korona virüsü salgınına karşı uyardı.Çin’de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi için Çaldıran ilçesinde de çalışmalar aralıksız yürütülüyor.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı merkezini dolaşarak esnafı ve vatandaşları korona virüsü salgınına karşı uyardı.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgının yayılmasının önlenmesi için Çaldıran ilçesinde de çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ve STK temsilcileri, çarşı merkezindeki PTT, banka, fırın, kasap ve market gibi yerleri dolaşarak halka uyarıda bulundu.
Salgından korunmanın tek yolunun bakanlığın yayınladığı genelgedeki kurallara uymaktan geçtiğini belirten Kaymakam Adem Can, “Tüm dünyada ölümcül etki oluşturan ve yayılan bu korona virüs salgınından korunmanın tek yolu evden çıkmamak ve bakanlığın yayınladığı genelge talimatlarına uymaktır. Özellikle son iki üç hafta çok önemlidir. İlçemizde belediye başkanı, emniyet müdürümüz ve STK temsilcileri ile birlikte çarşı merkezimizi ve esnafımızı dolaşarak gerekli denetimlerde bulunarak vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları hakkında bilgilendirdik. İlçemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları konusunda emniyet güçlerimiz gerekli uyarılarda bulunuyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları emniyet güçlerimiz tarafından karşılanmaktadır” dedi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari de, korona virüs salgınından korunmak adına her türlü önlemi aldıklarını söyleyerek, “Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan bu salgından korunmak için kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve STK temsilcilerimizle birlikte insan yoğunluğunun bulunabileceği kamuya ve özele ait iş yerlerini denetleyerek, burada bulunan halkımızı bilgilendirdik. İlçemizde zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz demeden görevlerini yürütmekteler. İlçemizde bizim halkımızdan beklentimiz, evlerinde çıkmayarak bakanlığın sunduğu genelge kurallarına uymalarıdır. 65 yaş üstü ve evlerinde zaman geçiren büyüklerimizin herhangi bir ihtiyaç ve talepleri olduğunda Vefa Sosyal Destek Grubu"nun oluşturduğu 05415490551 acil Whatsapp hattına ulaşmaları halinde gerekli her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Van Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:47
Öğle
12:16
İkindi
15:48
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Van Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Halk Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Edremit Belediyesinden 1. Foto Maraton Yarışması

Edremit Belediyesinden 1. Foto Maraton Yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.