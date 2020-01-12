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  4. Kaymakam ve milletvekiline atlı karşılama

Kaymakam ve milletvekiline atlı karşılama

VAN HABERLERİ  | 12.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ulupamir Mahallesi’ne gelişlerinde atlı birlikte tarafından karşılandı.İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ulupamir Mahallesi’ne gelişinde Kırgız Türkleri tarafından atlı birliklerle karşılanan kaymakam ile milletvekili, daha sonra Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mahallede açılan ilk yardım kursunu ziyaret etti.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ulupamir Mahallesi’ne gelişlerinde atlı birlikte tarafından karşılandı.
İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ulupamir Mahallesi’ne gelişinde Kırgız Türkleri tarafından atlı birliklerle karşılanan kaymakam ile milletvekili, daha sonra Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mahallede açılan ilk yardım kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, ardından öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı da okuyan kaymakam ve milletvekili, daha sonra İş-Kur ile özel sektör arasında imzalanan protokolle birlikte yine Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan halı dokuma kursunu ziyaret etti. Hereke tipi halıların dokunduğu kursta kursiyerlerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, onurlarına tertiplenen yemeğe katıldılar.
Burada AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’a Kırgızlara ait olan yöresel kıyafet giydirildi. Ardından, mahallede açılan Kur’an-ı Kerim okuma kursunu da ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mahalleye bu yıl içinde 201 adet konut yapılacağı müjdesini verdi. Mehmetbeyoğlu, Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan çeşitli kurslarla birlikte vatandaşların hem istihdam hem de bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Ulupamir Mahallesi’nin kendileri için çok önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Ensar ve muhacir kardeşliği burada 40 yıl önce başlamış olup, ölünceye kadar da bu kardeşlik devam edecektir. Bizler kardeşlerimizin hep yanındayız. Ulupamir inşallah Erciş’in gelecekteki yıldızı olacaktır” dedi.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile Milletvekili Arvas’a ziyaret ve incelemelerinde AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ile kurum amirleri eşlik etti. Protokol üyeleri, yol güzergahında bulunan Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altındere Harası Karakolunu da ziyaret ettikten sonra ilçe merkezine geçtiler.

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