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Kaymakam Yalçın’dan Yenipazarlı hayırsevere plaket

AYDIN HABERLERİ  | 14.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, iki katlı binayı Diyanet Vakfı’na bağışlayarak Kız Kur’an Kursu olarak hizmet vermesini sağlayan İzzet Kılcıoğlu’na plaket takdim etti.Yenipazar’da yaşayan İzzet Kılcıoğlu ve Hacer Kılcıoğlu, Yörük Ali Efe Caddesi üzerindeki kendilerine ait iki katlı binayı Türkiye Diyanet Vakfı Yenipazar Şubesine bağışlayan İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın da İzzet Kılcıoğlu ve İlçe Müftüsü Mustafa Can’ı makamında konuk etti.

Kaymakam Yalçın’dan Yenipazarlı hayırsevere plaket

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, iki katlı binayı Diyanet Vakfı’na bağışlayarak Kız Kur’an Kursu olarak hizmet vermesini sağlayan İzzet Kılcıoğlu’na plaket takdim etti.
Yenipazar’da yaşayan İzzet Kılcıoğlu ve Hacer Kılcıoğlu, Yörük Ali Efe Caddesi üzerindeki kendilerine ait iki katlı binayı Türkiye Diyanet Vakfı Yenipazar Şubesine bağışlayan İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın da İzzet Kılcıoğlu ve İlçe Müftüsü Mustafa Can’ı makamında konuk etti. Kaymakam Yalçın, Kılcıoğlu’na teşekkür ederek plaket verdi.

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