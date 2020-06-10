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Kaymakam yörükleri yaylada ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, her yıl Murat dağındaki yaylalara çıkan yörükleri ziyaret etti.Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Saraycık köyümüzdeki alanıda kapsayan Murat dağına ziyaret gerçekleştirdik.

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, her yıl Murat dağındaki yaylalara çıkan yörükleri ziyaret etti.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Saraycık köyümüzdeki alanıda kapsayan Murat dağına ziyaret gerçekleştirdik. Saraycık köyüne bağlı Karasivri yangın gözetleme kulesi ve hayvan üretücilerimizin ilçe ekonomisine katkı sağlamak için her yıl düzenli olarak çıktıkları Kesiksöğüt, Eğriova, İnceçayır, Çingenoturağı ve Beşikligedik yaylalarında incelemelerde bulunduk. Eğriova yaylasında bulunan yörükleri ziyaret edip sohbet ettik. Onlar yaylalarda ürettikleri peynir, tereyağ ve çeşitli süt ürünlerini ilçe pazarımızda satıp geçimlerini sağlıyorlar. Üreticilerimiz ayrıca ilçemizin kurbanlık hayvan ihtiyacını karşılamakta da önemli rol üstleniyorlar. En önemlisi asırlardır devam eden yörük kültürünü yaşatıyorlar. Devletimizin her zaman onların da yanlarında olduğunu kendilerine belirttik. İstek ve taleplerini aldık. Rabbim tüm üreticilerimizin işlerini rast getirsin’’ ifadelerini kullandı.

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