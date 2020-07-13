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Kaymakamlıktaki müdürün testi pozitif çıktı, 55 kişi teste alındı

SİVAS HABERLERİ  | 13.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakamlığında görevli bir birim müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı, temas kurduğu 55 kişi testten geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Kangal ilçesinde İlçe Kaymakamlığında bir birim müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sivas’ın Kangal ilçesi Kaymakamlığında görevli bir birim müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı, temas kurduğu 55 kişi testten geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Kangal ilçesinde İlçe Kaymakamlığında bir birim müdürünün Covid-19 testi pozitif çıktı. Hafta tatilinde memleketine giden pozitif vaka memleketinde bulunan bir hastanede kontrol altına alındı. Vakanın ilçede temas kurduğu 55 kişi ve kaymakamlık personeli de testten geçirildi. 55 kişide yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu. İlçede pandemi tedbirleri ve denetimler arttırıldı.

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