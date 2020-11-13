YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KAYMEK UZEM öğrencileri, ilk online deneme sınavına hafta sonu girecek

KAYMEK UZEM öğrencileri, ilk online deneme sınavına hafta sonu girecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) sistemi ile eğitim gören binin üzerinde LGS ve YKS öğrencisi ilk online deneme sınavına 15 Kasım tarihinde girecekler.
Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) sistemi değişen ve dönüşen dünyada ‘Uzaklar Yakın Oluyor’ sloganı ile eğitim faaliyetine devam ediyor.
Zaman ve mekanı ortadan kaldıran KAYMEK UZEM ile öğrenci ve kursiyerler istedikleri ortamda ücretsiz olarak tablet, bilgisayar ve cep telefonu ile derslere canlı (online) olarak ulaşabiliyor.
DENEME SINAVLARI BAŞLIYOR
KAYMEK UZEM eğitim faaliyetlerine 2 binin üzerinde kursiyer ve öğrencilerle LGS, YKS ve Mesleki Eğitim Kursları ile devam ediyor. KAYMEK UZEM, LGS ve YKS alanında vermiş olduğu eğitimlere ek olarak online deneme sınavları da yapılacak. Öğrenciler online deneme sınavına cep telefonları, tabletleri ya da bilgisayarları ile giriş yapabilecek. KAYMEK Uzem tarafından eğitim alan binin üzerinde LGS ve YKS öğrencilerine ilk deneme sınavı 15 Kasım tarihinde yapılacak olup, bu deneme sınavı öğrencilerin seviyelerini belirlemelerine katkı sağlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:27
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.