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  4. Kaynağı belli olmayan su akıntısı tehlike saçıyor

Kaynağı belli olmayan su akıntısı tehlike saçıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kaynağının nereden geldiği henüz belirlenemeyen su akıntısı sürücüleri tedirgin ediyor.Ayvalık’ın Aliçetinkaya Mahallesi’nden Cunda Adası’na giden Yunus Emre Caddesi üzerinde kaynağı henüz belirlenemediği öne sürülen su akıntısı trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kaynağının nereden geldiği henüz belirlenemeyen su akıntısı sürücüleri tedirgin ediyor.
Ayvalık’ın Aliçetinkaya Mahallesi’nden Cunda Adası’na giden Yunus Emre Caddesi üzerinde kaynağı henüz belirlenemediği öne sürülen su akıntısı trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Bölge sakinlerinin ifadelerine göre, bir aydan bu yana sürekli akan suyun, yoğun trafiğin bulunduğu caddedeki asfaltı kayganlaştırdığı belirtiliyor. Sürekli akan suyun başta motosiklet sürücüleri olmak üzere araçların lastiklerini kaydırdığını ve bu yoldan geçen araçların çoğu zaman kontrolünü kaybettiklerini aktaran bölge sakinleri, şimdiye kadar ucuz atlatılan bu küçük kazaların bir gün can kaybına sebep olacağından endişe duyduklarını dile getirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ yetkililerinin kendilerine; söz konusu su akıntısının yağmur suyu olduğunu söylediklerini, Ayvalık Belediyesi yetkililerinin ise suyun kaynağının yağmur suyu olamayacağını ifade ettiklerini aktaran bölge sakinleri bu durum karşısında oldukça şaşkın ve çaresiz olduklarını belirtti.
Tepelik alandan gelip o noktadaki bir düğün salonunun bahçesindeki kanaldan yola saçılan suyun bir plastik boru monte edilmesiyle en azından asfalta dökülmesinin önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, acilen tedbir alınması hususunda yetkilileri uyardı.

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