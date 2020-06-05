Kaynak kıvılcımı evi yok etti,

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesinde meydana gelen yangında bir ev küle döndü. Çatı yenileme çalışması sırasında 2 katlı ahşap betonarme karışımı evde çıkanı yangını yaşlı gözlerle izleyen ev sahibi Ergül Dede (53) “Tüm hatıralarımız gitti. 53 yıllık birikimimiz gitti. Çocuklarımın asker fotoğrafları gitti. Ayağımızın ayakkabısını bile kurtaramadık” diyerek gözyaşı döktü.

Yenice Mahallesi Menekşe Sokakta bulunan Ergül-Akın Dede çiftinin evinde 2 gündür devam eden çatı yenileme çalışması faciayla sonuçlandı. Ahşap çatıyı profil doğrama ile değiştirme çalışmaları sırasında kaynak yaparken tavandan üzeri çadırla örtülü eşyaların üzerine düşen kıvılcımlar bir evi yok etti. Yangına ilk olarak Karacasu İtfaiyesi de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangını gözyaşları ile izleyen Ergül Dede, “Kaynak yapıyorlardı. Kıvılcım düştü. Tavanlar üzerinde gezerken haliyle açıldı. Esnemiş. Yarıklardan düşen kıvılcımlar yatakları tutuşturdu. Evin eşyasını odaların içinde toplamıştık. Ayağımızın ayakkabısını bile kurtaramadık. Eve bile üzülmedim o kadar ama çocuklarımın neleri vardı. Gözüm gibi sakladığım asker fotoğrafları gitti” dedi.

Aile yakını Mehmet Dede de "Rüzgar olsa bitişik haldeki koca bir sokak yanardı, mahallemizde itfaiye birimi olmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

