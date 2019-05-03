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Kaynamış suya atıp sadece 10 dakika beklerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Enfes aromasıyla yemeklerin lezzetine lezzet katan defne yaprağı, aromatik özelliğinin yanı sıra aslında iyi bir şifacı. Vitamin, kalsiyum, bakır, potasyum, çinko ve bakır yönünden zengin olan defne yaprağının her evde bulunması için son derece önemli nedenlerimiz var, buyursunlar...

Kaynamış suya atıp sadece 10 dakika beklerseniz...

Dertlere deva olan defne yaprağını artık sadece yemeklerinize aroma vermek için kullanmayacaksınız çünkü bu bilgilerden sonra ona daha fazla ihtiyaç duyacağınız kesin. Ancak defne yaprağını şifa niyetine kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

Soğuk algınlığı ve griple savaşır

soğuk
Eğer solunum problemi yaşıyorsanız, ya da mevsim geçişlerinde bedeniniz yorgun düştüyse bunun için bir bardak suyu kaynatın ve içine 2 adet defne yaprağı ilave edin. 10 dakika beklettikten sonra bu suya bal katıp içebilir ve boğaz ağrısını hafifletmek için suya bez batırıp göğsünüze yerleştirebilirsiniz.

Vajinal akıntı ve düzensiz regl sorununa çözüm olur

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Eğer düzenli bir şekilde defne yaprağı çayı tüketirseniz adet düzensizliği sorunundan da kurtulabilirsiniz. Bu etkisinin yanı sıra vajinal akıntı tedavisinde de etkili olacaktır.

Ağrı kesici etkisi vardır

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Defne yaprağının yağının anti-enflamatuar özelliği vardır. Bu sayede burkulma ve zorlama sonucu meydana gelen ağrıyı hafifletir. Migren ağrısı için de birçok kişi tarafından tercih edilir.

Stresi azaltır

Banyo suyuna eklenen defne yaprakları, adet öncesi meydana gelen gerginliği azaltabilir. Kas yorgunluklarını ortadan kaldırır. Bunun için küvete defne yaprağı ilave edebilir ya da kaynattığınız defne yapraklı suyu banyo suyunun içine ekleyebilirsiniz.

Saç dökülmesinde etkilidir

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Defne yaprağı yağı ile saç diplerinize masaj yapın. Haftada bir kez uyguladığınızda saç kökleri güçlenerek dökülmelerde azalma meydana geldiğini göreceksiniz. Aynı zamanda bu sağlıklı yağ, kepekli saç derisi için de çözüm ortağıdır.

Kaliteli uykunun anahtarıdır

Derin uykuya dalmakta güçlük çekenlerdenseniz bunun için bir de defne yaprağından faydalanabilirsiniz. Yatmadan yarım saat önce birkaç damla defne yaprağı ekstresini bir bardak su ile karıştırarak tüketin.

Böbrek taşı oluşumunu önler

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Bir avuç defne yaprağını 200 ml su ile kaynatın. Bu suyu günde 2 kez içtiğinizde hem böbrek enfeksiyonlarını hem de böbrek taşını önleyebilirsiniz.

Sindirim sistemini düzene sokar

Mide ekşimesi, şişkinlik gibi sindirim bozukluklarında etkilidir. Aynı zamanda kabızlık probleminin de çözümü olur. Bağırsak hareketlerini hızlandıran defne yaprağının çayını tüketerek bu etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Kalp sağlığını destekler

Defne yaprağı, içeriği sayesinde kalp duvarlarını güçlendirir, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Kötü enerjiden arınmayı sağlar

defne

Evinizde müsait bir duvarın üzerine defne yaprağı asın. Bu durum ev içindekii negatifi itip, pozitif enerjiyi çekecek.

Defne yaprağını tütsü gibi yakın. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler: Çakmak, çelik bir kap ve 4 5 adet defne yaprağı. Kurutulmuş defne yapraklarını ezin ve tutuşturun.

Evinizin her odasında dolaştırın. Tütsü gibi yaktığınızda çıkan duman, negatif enerjiyi dağıtacak.


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