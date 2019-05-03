Kaynamış suya atıp sadece 10 dakika beklerseniz...

Dertlere deva olan defne yaprağını artık sadece yemeklerinize aroma vermek için kullanmayacaksınız çünkü bu bilgilerden sonra ona daha fazla ihtiyaç duyacağınız kesin. Ancak defne yaprağını şifa niyetine kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

Soğuk algınlığı ve griple savaşır



Eğer solunum problemi yaşıyorsanız, ya da mevsim geçişlerinde bedeniniz yorgun düştüyse bunun için bir bardak suyu kaynatın ve içine 2 adet defne yaprağı ilave edin. 10 dakika beklettikten sonra bu suya bal katıp içebilir ve boğaz ağrısını hafifletmek için suya bez batırıp göğsünüze yerleştirebilirsiniz.

Vajinal akıntı ve düzensiz regl sorununa çözüm olur

Eğer düzenli bir şekilde defne yaprağı çayı tüketirseniz adet düzensizliği sorunundan da kurtulabilirsiniz. Bu etkisinin yanı sıra vajinal akıntı tedavisinde de etkili olacaktır.

Ağrı kesici etkisi vardır

Defne yaprağının yağının anti-enflamatuar özelliği vardır. Bu sayede burkulma ve zorlama sonucu meydana gelen ağrıyı hafifletir. Migren ağrısı için de birçok kişi tarafından tercih edilir.

Stresi azaltır

Banyo suyuna eklenen defne yaprakları, adet öncesi meydana gelen gerginliği azaltabilir. Kas yorgunluklarını ortadan kaldırır. Bunun için küvete defne yaprağı ilave edebilir ya da kaynattığınız defne yapraklı suyu banyo suyunun içine ekleyebilirsiniz.