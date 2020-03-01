YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri 2. Amatör küme

Kayseri 2. Amatör küme

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kayseri 2.Amatör küme maçında Sarızspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılaştı.

Kayseri 2. Amatör küme

Kayseri 2.Amatör küme maçında Sarızspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılaştı. 6 golün atıldığı müsabakada puanlar paylaşıldı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Yakup Aksoy xx, Metehan Berat Turgut xx
Sarızspor: Abdullah Yakup Boyaz x, Fatih Aslan x, Hüseyin Pekşan xx, Oğuzhan Kocaket x (Dk.76 Ferdi Yılmaz xx), Sezer Serkan xx, Resul Salma x, Ali Bıyık xx, Bekir Gürbüz xx (Dk.55 Mustafa Baltu xxx), Erkam Boyraz xxx, Akif Korkmazyürek xx, Engin Korkmazyürek xx (Dk.65 Yunus Emre Kulan xx)
Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Sami Ebiçli x, Efe Ünal x, Nuri Avcı xx, Ahmet Karahan x, Ali Bozkurt xx, Ahmet Korkmaz xx, Hamza Elim x (Dk.60 Mustafa Karakaya xx), Rahim Özlü xx, Mehmet Tüysüz xx (Dk.68 Hüseyin Ülker xx), Oğuzhan Siver x (Dk.78 Galip Akyıldız xx), Musa Aktepe x
Goller: Hüseyin Pekşan Dk.33, Erkam Boyraz Dk.46, Bekir Gürbüz Dk.75 (Sarızspor), Hüseyin Pekşan Dk.40 (kendi kalesine), Mehmet Tüysüz Dk.50, Mustafa Karakaya Dk.70 (Kayseri İdman Yurdu)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.