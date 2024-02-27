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Kayseri 3 ürün üretiminde Türkiye 1.’si oldu

İHA İHA
27.02.2024 15:26
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Kayseri; Türkiye’de en çok üretimi yapılan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde ilk ondaki ürün sayısını 18’e yükseltirken, 3 ürün üretiminde de Türkiye 1’incisi oldu.

Kayseri 3 ürün üretiminde Türkiye 1.’si oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivil Toplum Kuruluşları ile el ele vererek Kayseri’yi tarım ve hayvancılığın merkezi yapma yönündeki gayretleri ülke genelinde de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu çerçevede Kayseri, toplam tarım alanında 10’uncu sıradan 6’ncı sıraya, üretim miktarında 11’inci sıradan 5’inci sıraya yükselirken, daha önce 14 olarak açıklanan Türkiye’de ilk ondaki ürün sayını da 18’e çıkardı. 2023 TÜİK resmi üretim rakamları kapsamında Kayseri ayçiçeği, çavdar ve aspir üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer alırken, patates, kabak çekirdeği ve kimyon üretiminde ikinci oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği ve ziraat odaları ile çiftçi vatandaşların dayanışması sayesinde Kayseri’yi tarım kenti haline getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 5 yıllık sürede kentteki tarım ve hayvancılığa, yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilirken, 46 milyon TL’yi aşan bir maliyet ile aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca olmak üzere toplam 4 milyon 112 bin kilogram tohum dağıttı. 3 bin 440 adet arılı kovan ile 11 adet traktör desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme, ayçiçeği patosu, balya makinası, gacer buğdayı un değirmeni gibi ekipman desteği sağladı.

Yaklaşık 10 bin adet hayvancılık işletmesinin su tüketimlerinin yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz sezon 200 ton nohut dağıtımını, bu dönem 300 ton olarak arttırdı.

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