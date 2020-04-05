Kayseri Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel video

KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu üyeleri, hazırladıkları videoyla hem 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı hem de "evde kal" çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Kayseri Barosu üyesi avukatlar, evlerinde çektikleri videolarla hem günlerini kutladı hem de koronavirüs salgını dolayısıyla Sağlık Bakanlığınca başlatılan "evde kal" çağrısına destek verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun'un yanı sıra çok sayıda avukatın katkı sağladığı videoda, "Salgınla canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına ve bilim adamlarına takdir, teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlığımızın kıymetini, bireyselciliğin değil toplumunu önemini, dili, dini, rengi ne olursa olsun tüm nisanlığın ortak değerlerini, tek başımıza bir hiç olduğumuzu anlıyoruz ve hissediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir ve beraber olmanın önemi vurgulanan videoda avukatlar, şunları kaydetti: