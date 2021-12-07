Kayseri Barosu'ndan avukata saldırıya kınama

KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, avukat Ozan Can Çimen'in müvekkilinin alacağını tahsil etmek amacıyla gittiği evde yumruklu saldırıya uğradığını belirterek, saldırıyı kınadı.

Köse, Çimen ve meslektaşlarının katılımıyla Kayseri Barosu'nda yaptığı açıklamada, saldırganın küfür ve tehditler savurduğunu, bir yandan da saldırıyı engellemek isteyen kendi eşine de şiddet uyguladığını bildirdi.

Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve yaralı meslektaşına şifa dilediğini ifade eden Köse, zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş avukatlara yönelik saldırının ilkellikten başka bir şeyle izah edilemeyeceğini aktardı.

Avukatların hukuki bir ihtilafın ya da davanın tarafı olmadığına dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Borçlarını ödememe gerekçesiyle haciz işlemlerine muhatap olmuş bir kişinin, alacağın tahsili, başka bir ifadeyle hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırısı, sadece avukatın şahsına değil, hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır. Avukata saldıranlar, belli ki hak, adalet, savunma kavramlarından tamamen yoksun, cehaletin her yönüyle kendisini kuşattığı aciz insanlardır. Mesleğimizin kutsallığını ve önemini anlamayan bu kişilere, zorda kaldıklarında hemen avukatın yardımına koşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bilinmelidir ki avukata saldırı, ne avukatı ne de savunmayı caydıracaktır. Yeminle başladığımız bu mesleğe, kararlılıkla devam edeceğiz."

Öte yandan avukata saldıran E.A'nın gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe hakkında ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

