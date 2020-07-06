Bilimsel bilgiyi geniş kitlelere aktarmayı hedef edinen ve Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, geleceğin bilim insanları için yenilendi. Başkan Büyükkılıç, yenilenen Kayseri Bilim Merkezi’ni çocuklar tarafından yeniden keşfedilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri Bilim Merkezi, yenilenen 130’dan fazla sergi düzeneği, gökevi filmleri, birbirinden keyifli etkinlikleri ile çocukları bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilimin önemini toplum gözünde artırmayı, çocukları denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Özellikle gelişme çağındaki çocukların, bilimin renkli dünyasına keşfetmesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Bilim Merkezi’miz çocuklarımız için keyifli bir dünya. Burada bilimi ve teknolojiyi hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Elhamdülillah, biz amacımıza ulaşıyoruz. Gençlerimize edilen hizmetle her zaman gurur duyuyoruz. Yenilenen 130’dan fazla sergi düzeneği, gökevi filmleri, birbirinden keyifli etkinliklerle ilgili olan tüm gençlerimizi burada görmek istiyoruz. Bilim Merkezimiz de Atmosfer ve Işık, Yeryüzü, Madde, Dinamik Dünya, Sağlık Bilimi, Roket Bilim, Havacılık ve Uzay, Mühendislik, gibi 12 farklı tematik bölümünden oluşan sergi alanlarımız mevcut. Fuaye Alanında bulunan; El-Cezeri Mekanik Bilimin Öncüsü" Sergisi, Uçak Sergilerimiz var. Ayrıca çocuklarımızın hem eğleneceği hem de bilgileneceği gökevi filmleri ile atölye çalışmaları, söyleşiler, yarışmalar da yapılıyor. Yani geleceğin bilim insanlarını bilimi sevdirmekle işe başlıyoruz. Hep söylediğim gibi Covid-19 salgını süresince, bildiğimiz ama bir kez daha gördüğümüz bir şey varsa o da bilimin ülkemiz ve dünyamız için ne denli önemli olduğu. Tedbirlerimizi de elden bırakmadık. Yaşam standardı haline getirdiğimiz ‘MMT’ yani Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını asla unutmuyoruz” dedi.

