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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor’u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Hakan Çam xx, Abdulkadir Keğin xx, Onur Arifoğlu xxGençlerbirliği: Kamil Ateş xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Serhat Pakır xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Fatih Aktaş xxx, Eren Demir xxx, Yunus Emre Mert xx (Dk.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor’u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Abdulkadir Keğin xx, Onur Arifoğlu xx
Gençlerbirliği: Kamil Ateş xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Serhat Pakır xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Fatih Aktaş xxx, Eren Demir xxx, Yunus Emre Mert xx (Dk. 78 Sezai Küçük x), Ahmet Topal xxx (Dk. 90 Enes Atcı x), Burak Polat xxx, Yunus Emre Şahin xxx, Samed Aydın xxx
Erkiletspor: İbrahim Timurcuoğlu x, Yusuf Emre Erdel xx, Muammer Savaş x, Hüseyin Yalçın xx, Murat Taha xx, Sadri Şimşek x, Atila Sönmez x (Dk. 46 Bahadır Sadık Üçel x), Cabbar Demir x (Dk. 46 Şahin Topal x), Yasin *, Eren x (Dk. 39 İbrahim Eren Ateş xx), Halil Coşgun xx
Goller: Samed Aydın Dk. 40 , Burak Polat Dk. 55 , Yunus Emre Mert Dk. 80 (Gençlerbirliği) , Yasin Dk. 70 (Erkiletspor)
Kırmızı Kart: Samed Aydın Dk. 45 (Gençlerbirliği)

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Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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