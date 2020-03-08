YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor’u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.Stat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Mehmet Altıpanmak xx, Fulya Fırat xx, Esra Yılmaz xxKocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Abdulbaki Arısoy xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yasin Eker xxx, Mesut Aktaş xxx, Cengizhan Güler xxx, Utku Mesut Erdem xxx, Berkay Arı xxx, Aziz Kaan Hasdemir xxxTalas Anayurtspor: Mehmet Çetinkaya x, Recep Tayyip Atmaca x, Özgür Çiçek xx, Furkan Akbaş xx, Doğan Bilgin x, Berkehan Özsoy x, Deniz Güngör x, Serhat Sarıbuğa x, Fethi Kaplan xx, Yusuf Efe Fidan xx, Eren Alkan xGoller: Berkay Arı DK.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor’u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Mehmet Altıpanmak xx, Fulya Fırat xx, Esra Yılmaz xx
Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Abdulbaki Arısoy xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yasin Eker xxx, Mesut Aktaş xxx, Cengizhan Güler xxx, Utku Mesut Erdem xxx, Berkay Arı xxx, Aziz Kaan Hasdemir xxx
Talas Anayurtspor: Mehmet Çetinkaya x, Recep Tayyip Atmaca x, Özgür Çiçek xx, Furkan Akbaş xx, Doğan Bilgin x, Berkehan Özsoy x, Deniz Güngör x, Serhat Sarıbuğa x, Fethi Kaplan xx, Yusuf Efe Fidan xx, Eren Alkan x
Goller: Berkay Arı DK. 30 ve 65 , Aziz Kaan Hasdemir Dk. 42 , Utku Mesut Erdem Dk. 70 , İsmail Can Erbaş Dk. 82 (Kocasinan Şimşekspor) , Eren Alkan Dk. 58 (Talas Anayurtspor)

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Başkan Yalçın: "Müziğin dili evrenseldir"

Başkan Yalçın: "Müziğin dili evrenseldir"

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.