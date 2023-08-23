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Kayseri Büyükşehir, Ahlat’ta çadırını kurdu, fetih kutlamalarına başladı

23.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi’ni anmak ve Kayseri’yi tanıtmak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat’ta yerini aldı.

Kayseri Büyükşehir, Ahlat’ta çadırını kurdu, fetih kutlamalarına başladı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin tarihini, doğasını ve kültür ile medeniyet unsurlarını tanıtmayı sürdürürken, bu doğrultuda gerçekleşen tüm fırsatları da değerlendiriyor. Bu çerçevede ‘952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı’na keçeden yapılmış çadırı ile katılan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi ziyaretçilere tanıtıyor.

BÜYÜKŞEHİR, 4’ÜNCÜ KEZ KATILIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ahlat Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen 952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı’na katılan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4’üncü kez yer aldığı programda fethi anarken, kadim kent Kayseri’yi de ziyaretçilere tanıtıyor.

KADİM ŞEHİR KAYSERİ’NİN DEĞERLERİ TANITILIYOR

Sivil Toplum Teşkilatları, federasyonlar ile il ve ilçe belediyelerinin katılım gösterdiği programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin folklorik, gastronomik değerleri ile el sanatlarını, doğal ve tarihi özelliklerini anlatarak tanıtıyor.
952’nci yıl Anadolu’nun Fethi, Malazgirt 1071 Fetih Kutlamaları Programı, 25 Ağustos 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile sonlanacak.

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