Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yurt sorunu yaşayan öğrencilere seslendi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirdeki üniversite öğrencilerinin yurt sorunları varsa bunu anında çözebileceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve merkez ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu istişare toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kayseri'de üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt problemi yaşamadığını vurgulayan Büyükkılıç, "ALO 153, Beyaz Masa ya da WhatsApp numaralarımızdan belediyelerimizi rahatlıkla arayabilirler. Teşkilatlarımıza rahatlıkla ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gençlerin yanında olacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çok şükür Kayseri'de üniversiteleri kazanıp açıkta kalan ya da 'yurda yerleşemedim' diyen herhangi bir öğrencimizle ilgili sorunla karşılaşmadık, karşılaşmıyoruz. Bu konuları değişik mecralara çekmeye çalışanlar olabilir. Onlar bizim gündemimizin dışında. Kayseri olarak biz çok şükür KYK ile STK'larla, belediyelerimizle el ele vermek suretiyle bu konularda her zaman dayanışma içerisinde yaklaşımlarımız olmuştur. Ondan sonra da zaten sorun yok. Olursa da memnuniyetle gayret göstereceğimizi ve çözmeye çalışacağımızı buradan söylemek istiyorum. Öğrencilerimize açık çek veriyoruz. Varsa böyle bir talepleri, yurt ile ilgili sorunları anında çözüleceğini bilmelerini isteriz."

