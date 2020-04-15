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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'dan, koronavirüs açıklaması

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.04.2020 00:20 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'dan, koronavirüs açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Şehrimizde herhangi ciddi bir artış asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında Kayseri örneğini vermesinin sebebinin Kayseri'deki filyasyon uygulamasının başarısına dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının gayretlerinin takdir topladığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Sayın Bakanımız, tedbiri elden bırakmama anlamında Kayseri ve diğer 3 ili örnek vermiştir. Şehrimizde herhangi ciddi bir artış asla söz konusu değildir. Sayın Bakanımız sadece filyasyon açısından örnekleme yapmıştır. Bakanlığımız da sağlık birimlerimizin gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılamıştır. Biz birlikte güçlüyüz ve tedbiri asla elden bırakmadan evde kalmaya devam ederek, paniğe kapılmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri koronavirüs

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