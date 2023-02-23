Kayseri Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da konteyner çarşı kuracak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyet ile incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Koordinasyon Valisi Çiçek'in koordinesinde ilçeye konteyner çarşı kuracaklarını belirtti.

Vali Çiçek ise şunları ifade etti:

"Ticaret Odası Başkanımızın böyle bir talebi üzerine tüm arkadaşlarla görüşerek bu işi Türkiye’de en iyi yapabilecek kurumun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olacağını değerlendirdik. Çünkü sadece 4 gün içerisinde inanılmaz bir konteyner kent kurdular Kahramanmaraş merkeze. Esnaf Odamıza, Ticaret Odası başkanımıza böyle taleple, böyle bir çözüm önerisi ile geldikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımın yaptığı bu hizmet Elbistan'a hayırlı olur."

