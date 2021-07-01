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Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri her canlının yardımına koşuyor

01.07.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri her canlının yardımına koşuyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem insanların hem de hayvanların yardımına koşuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri Uğur Evler Mahallesi 262. Sokak'ta oyun oynarken bir çocuğun bileğine takılan plastik kelepçenin sıkıştığı ihbarını aldı.

Ekipler, 10 yaşındaki Hazal O'nun bileğindeki kelepçeyi keserek çıkardı. Annesinin sakinleştirdiği Hazal O'ya itfaiye ekiplerinin bu tür tehlikeli oyunlar oynamamasını söylediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan Develi ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir evde mahsur kalan sansar da itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp doğaya bırakıldı.

İtfaiyeciler, Bünyan Dağardı Mahallesi'nde ise 35 metrelik kuyuya düşen köpeği kurtardı.

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