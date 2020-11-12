Kayseri Büyükşehir Belediyesinden engellilere özel spor tesisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, spor için engelleri ortadan kaldıracak biçimde projelendirdiği spor salonu ile kapalı tenis kortlarının temeli atıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Erenköy Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün geliştiğini ve değiştiğini söyledi.

Kentin ihtiyaç duyduğu her alandaki yatırımların gerek merkezi hükümet, gerek yerel yönetimler ve gerekse hayırseverler vasıtasıyla yerine getirildiğini belirten Günaydın, "Bugün Kayseri olarak çok önemli eşiği geçtik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yapılan yatırımların hem ülke ekonomimize, hem ilimiz ekonomisine katkıları çok fazla olacaktır. Gençlerimiz, vatandaşlarımız yaz, kış spor yapsın diye kapalı spor tesisleri inşa ediliyor. Açık alanda da çok önemli yatırımlar yapıldı." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kış şartlarında da spor yapılabilmesini önemsedikleri için burada 2 kapalı tenis kortu yapacaklarını ifade etti.