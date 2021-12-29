Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bütçe gerçekleşme oranı yüzde 98'e ulaştı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında bütçe gerçekleşme oranının yüzde 98'e ulaştığını belirterek, "Bunu belediyecilik tarihinde, uzun süre belediye başkanlığı yapmış biri olarak, kolay kolay erişilemeyecek bir oran olarak nitelendiriyorum." dedi.

Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri açısından çok bereketli bir yıl geçirdiklerini dile getirerek, hemşehrilerine layık olma yolunda gayretlerinin süreceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, bağımsız kuruluşlarca 30 büyükşehir arasında yapılan değerlendirmede, bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını yatırıma harcayarak birinci olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, 1 milyar 800 milyon lira olan bütçelerinin de yüzde 98'inin gerçekleştiğini ifade etti.

"Bunu belediyecilik tarihinde, uzun süre belediye başkanlığı yapmış biri olarak, kolay kolay erişilemeyecek bir oran olarak nitelendiriyorum." diyen Büyükkılıç, emeği geçen her kademedeki mesai arkadaşlarına teşekkür ettiğini, uyum kültürü ve ortak akıl doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kentin geleceği için prestijli projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Amacımız, Kayseri'mizi daha iyi noktalara taşımak, genç dostu Kayseri'mizi gençlerimizin arzu ettiği doğrultudaki noktalara taşımak ve onların sahiplenme duygusunu sağlamaktır. Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi insanların içine sinecek şekilde, onların istediklerini yapmak suretiyle de israfa fırsat vermeden bir noktaya taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, belediyeciliğin adeta okulu olan Kayseri'de, 20 aydır kredi almayan bir belediye olduklarını ifade ederek, öz kaynaklar ve yasal gelir kaynaklarıyla öz güven içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

