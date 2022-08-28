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  4. "Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 'Açım' diyerek kendini kesti" haberine ilişkin açıklama

"Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 'Açım' diyerek kendini kesti" haberine ilişkin açıklama

28.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: - "Yapılan incelemede, A.S'nin sağlık sorunlarından dolayı geçirdiği nöbetlerde vücuduna zarar verme eğiliminin olduğu, çocuklarına ve eşine karşı zararının olmadığı, hastaneye yatarak tedavi olmak istediği anlaşılmıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de meydanda kendisini kesen vatandaşın sağlık sorunlarından dolayı geçirdiği nöbetlerde vücuduna zarar verme eğiliminin olduğu, çocuklarına ve eşine karşı zararının olmadığı, hastaneye yatarak tedavi olmak istediğinin anlaşıldığı bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açım, evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak ekmeğim yok." başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

Haberde borçlarından dolayı kendini kesmeye başlayan A.S'nin olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisinin yer aldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan incelemede, A.S'nin sağlık sorunlarından dolayı geçirdiği nöbetlerde vücuduna zarar verme eğiliminin olduğu, çocuklarına ve eşine karşı zararının olmadığı, hastaneye yatarak tedavi olmak istediği anlaşılmıştır. Yapılan dosya incelemesinde, A.S'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, aynı zamanda sağlık problemlerinin olduğu bilgilerine ulaşılmıştır." denildi.

A.S'nin kağıt toplayıcılığı ve hurdacılıkla geçimini sağladığı ve Melikgazi Belediyesine ait konutlarda kira ödemeden oturduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A.S'nin G.S. ile olan gayri resmi birlikteliğinden 8, 4 ve 2 yaşlarında üç çocuğu bulunmaktadır. G.S'nin İl Müdürlüğüne vermiş olduğu 18 Temmuz 2022 tarihli dilekçesine istinaden ailenin, çocukların ihtiyacını karşılamadığı anlaşılmış olup, aileye 1 Eylül 2022 tarihinde geçerli olmak üzere bir çocuk adına bir yıl süreli Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti başlatılmıştır. Bakanlığımız tarafından aileye verilen diğer aktif merkezi yardımlar ise şunlardır; Türkiye Aile Destek Programı, elektrik tüketim desteği, şartlı sağlık yardımı (H.S.), şartlı sağlık yardımı (M.S.), şartlı eğitim yardımı (R.Y.S.), TKİ kömür yardımı."

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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