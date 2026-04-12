Kayseri’de 4 gole rağmen sert eleştiri: "Cherif ile olmuyor!"

F.Bahçe’nin Kayserispor galibiyeti sonrası yıldız isimden ümidini kesen İlker Yağcıoğlu, şampiyonluk uyarısı yaptı. Yağcıoğlu’nun "Olmuyor!" sözü gündem oldu.

Burak Kavuncu
Sidiki Cherif

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında aldığı 4-0’lık net galibiyetin ardından ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertli camiada gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Galibiyete rağmen hücum hattındaki performansa geçer not vermeyen Yağcıoğlu, bir isim için "Olmuyor!" diyerek defteri kapattı.

"KUSURSUZA YAKIN PERFORMANS SERGİLEDİ!"

İlker Yağcıoğlu: "Orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi kusursuza yakın bir performans sergiledi. N'Golo Kanté, kilidi açan isim oldu. Bu gol sadece skoru değil, maçın psikolojisini de değiştirdi. Sadece attığı golle değil, sahadaki liderliği, top kazanma becerisi ve hücuma verdiği destekle takımın her yerindeydi."

"Asensio'nun olmadığı bir maçta Fenerbahçe'nin hücum anlamında neler yapacağını merak ediyorduk. Bir de Kayserispor gibi işin tamamen savunma tarafını oynayan, çok fazla hücuma çıkmayı düşünmeyen takımlara karşı Fenerbahçe bugüne kadar sürpriz puanlar kaybetti. Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük... Bu gibi takımlar Fenerbahçe'yi ilk gole kadar zorladı. Asensio'nun olmadığı maçta bu gol gecikirse Fenerbahçe adına işler zorlaşabilir mi diye bir düşüncemiz vardı.

"FENERBAHÇE 'SANTRFOR' DİYE BAĞIRIYOR!"

İlker Yağcıoğlu, galibiyetin coşkusuna rağmen şampiyonluk yolundaki en büyük eksikliğin altını çizdi. Genç oyuncu Sidiki Cherif'in performansını sert bir dille eleştiren Yağcıoğlu, şampiyonluk faturasının bu bölgeye kesilebileceğini belirtti:

"Maç tamamen tek kale oynandı. Kante'nin kusursuz oyunu. İşin hem savunma tarafını yaptı hem de hücuma destek verdi. İlk devre Guendouzi de Kante'ye destek verdi ve Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yığdı fakat üretme anlamında pek fazla net pozisyonu yoktu. Olabilecek en iyi senaryolardan biri devreye 1-0 girmekti. İkinci yarı Fenerbahçe, biraz daha kontrollü oyuna geçti. Talisca'nın zeka dolu vuruşu 2, ardından da bir hata 3... Maç zaten bitmiş oldu.” “Ligin artık sonları geliyor. Puan farkı 4, maç fazlasıyla 1'e indi. Oynanmamış maç kazanılmamıştır.

Fenerbahçe taraftarı, aradaki puan farkı 1 diye bakıyor. Şunu ben net şekilde gördüm, Fenerbahçe taraftarı da görmüştür: 'Santrfor' diye bağırıyor bu takım. Olmuyor Sidiki Cherif… Geçen hafta kaçırdığı pozisyonların üstüne bugün müsait pozisyonlarda acemice iş yaptı. Özellikleri iyi olan bir futbolcu: Güçlü, defans arkası koşuları iyi yapıyor, bazı yetenekleri var ama... Son vuruş becerisi ve takım oyunu konularında biraz eksik. Fenerbahçe'nin bir forveti olsaydı, kaybedilen puanlar da kaybedilmezdi. Doğru dürüst bir santrfor olsaydı bugün farklı bir senaryodan bahsedebilirdik. Zaten şampiyonluk kaçarsa iş dönecek dolaşacak 'Bu santrforu kim istemedi?' sorusuna gelecek."

"OSIMHEN VE ONUACHU ÖRNEĞİ"

Fenerbahçe'nin skor üretmesine rağmen bazı maçlarda tıkanabileceğini vurgulayan Yağcıoğlu, rakiplerin forvet gücüne dikkat çekti:

“66 tane gol atmış, 'Gol sıkıntım yok' diyebilirsin ama öyle değil. Bazı maçlar var ki santrfora muhtaçsın. Hep örnek veriyorum, Onuachu… Trabzonspor için farklı bir seviye. Bugün yoktu, puan kaybetti. Galatasaray için Osimhen neyse Trabzonspor için Onuachu o. Hadi o kadar olmasın. Shomurodov bile iş yapardı. İyi bir santrforla Fenerbahçe bugün daha farklı konumda olurdu.”

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
