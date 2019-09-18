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Kayseri'de inşaatta intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 18.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de 14 katlı inşaatın üzerine çıkarak intihara kalkışan Cafer K. (28), polis tarafından ikna edildi.

2 yıl önce eşinden ayrılan Cafer K., saat 15.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Nurihas Mahallesi'nde inşaat halindeki 14 katlı binanın üzerine çıktı. Binanın kenarında Cafer K.'yı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen polisler, Cafer K.'yı ikna etmeye çalıştı. Cafer K.'nın atlama ihtimaline karşı polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile Cafer K. ikna edilerek, bulunduğu yerden indirildi. Cafer K., ambulansla Şehir Hastanesine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri intihar girişimi

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