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Kayseri'de nefes kesen 9 gollü maç!

28.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-3 mağlup etti.

Kayseri'de nefes kesen 9 gollü maç!

Süper Lig'in 38. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Hes Keblo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Kayseri'deki maçı evsahibi ekip 6-3 kazandı.

Hes Kablo Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti.

Yukatel Denizlispor'un gollerini 31'de Angelo Sagal, 81'de Muris Mesanovic ve 90'da Sakıb Aytaç attı.

Konuk takımda Radoslaw Murawski, 41'de çift sarı karttan atıldı.

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilk maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, ligde 8 karşılaşma (4 beraberlik, 4 mağlubiyet) sonra galip geldi. Sarı-kırmızılı ekip puanını 38'e çıkardı.

Yoluna Ali Tandoğan ile devam eden Yalçın Koşukavak'ın eski takımı Yukatel Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

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Denizlispor Kayserispor
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horozum olmadı 2 lig hayırlı olsun

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