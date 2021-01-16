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Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: “Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz”

16.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: “Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz”

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, korona virüsle mücadelede aşılanmanın başlamasıyla ilgili olarak, “Biz aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, korona virüsle mücadelede aşılanmanın başlamasıyla ilgili olarak, “Biz aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz. Herhangi bilimsel bir kaynağa ve temele dayanmayan hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz” dedi.
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Çin’den gelen korona virüs aşısını vurdurdu. Aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Akın, aşılanma sürecinin Türkiye için iyi bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Bunun sonucunda da ümit ediyorum ki pandemi sürecini en iyi şekilde atlatırız. Böylelikle korona virüsle mücadelenin de en önemli adımını atmış bulunuyoruz. Bakanımızda kendisinin aşı vurulmasıyla, bu aşıyı bizlere de teşvik ettiğini belli etti. Aşılamada da ilk olarak sağlık çalışanlarını öncelik verilen bir program çizildi. Sonrasında da tüm vatandaşlarımızı kademeli olarak aşılanacağını da bakanlığımızın belirtti. Bu bizler için çok önemli bir gelişme” dedi.
Akın, “Bu konunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Aşı karşıtlığıyla alakalı da bizlerinde söyleyecek birçok şeyi olmalıdır. Biz aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz. Herhangi bilimsel bir kaynağa ve temele dayanmayan hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu acil eylem planıyla acil bir şekilde faz-3 çalışmalarını tamamlayıp onay yazısını verdikten sonra tüm Türkiye’ye aşılar gönderilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulumuz bu kadar yoğun mesai harcarken, aşı karşıtlığını anlamamız mümkün değil. Şu an radikal bir tedavi seçeneği olmadığından dolayı bizler aşılanmaya mecburuz. Bizlerde eczacılar olarak risk grubunda olduğumuz için aşılama yaptıracağız. Buradan tavsiyem, vatandaşlarımız bilimsel kaynaklara inansınlar. Bilim kurulumuza ve bakanlığımızın açıklamalarına inanın. Hangi kurum açıklama yaparsa yapsın, resmi otoriteden başka açıklamaların dikkate alınmaması gerekiyor. Sistemde açılmış durumda. Sağlık çalışanlarımıza öncelikli olarak aşılama yapılacak. Sonrasında vatandaşlarımız kademeli olarak planın içerisine dahil edilecekler. İnşallah bu süreci hızlı bir şekilde atlatırız ve eski özlediğimiz günlere de çabucak döneriz” şeklinde konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: “Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz”

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