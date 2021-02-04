Türk Eczacılar Birliği’nin kuruluşu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Türk Eczacılar Birliği’nin halk sağlığında önemli rol üstlendiğini belirterek, “Eczacılar pandemide en önde savaşan piyadelerdir” dedi.

Pandemi döneminde en çok öne çıkan kişilerden birinin de eczacılar olduğunu söyleyen Uğur Nuri Akın, “Türk Eczacılar Birliği’mizin 65. yılını kutluyoruz. Bizler için önemli bir gün çünkü mesleğimiz adına gerekli girişimleri yapan, ihtiyaçlarını karşılayan ve mesleği daha ileriye götürmek adına çalışmalar yapan birliğimizin olmasından da gayet memnunuz. 1956 yılında İstanbul’da kurulan birliğimiz 1984 yılında merkezi Ankara olacak şekilde taşındı ve faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de 54 tane odamız Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı ve bu şekilde mesleğimiz adına katkılar sunarak, gündemi takip ederek ve halk sağlığını düşünerek ki bunun altını sürekli çiziyoruz çalışmalarına devam ediyor. Umut ediyorum ki bu pandemi sürecinde de Türk Eczacılar Birliği’nin yaptıkları daha ön plana çıkar çünkü inanın bu süreçte en çok öne çıkan kişilerden birisi de eczacılar. Biz pandemide en önde savaşan piyadeleriz. 42 tane meslek şehidi verdik ve bir o kadar da neredeyse eczane çalışanımızı kaybettik bu süreçte. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum” dedi.

Akın, eczacılar için bu dönemde çare olarak bir formül bulunması gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Umarım en az kayıpla bu süreci atlatırız çünkü gerçekten biz bu süreçte hem psikolojik olarak hem ekonomik olarak fazlasıyla yorulduk. Eczacıların özellikle ekonomilerine çare bulunacak formüllerin ortaya çıkması gerekiyor. Bizler birinci basamak sağlık kuruluşuyuz ve halk sağlığını ön planda tutuyoruz. Her zaman da bu şekilde olacak ancak bununla birlikte ekonomik olarak düzenlemelerin de bir an önce yapılması gerekiyor. Küresel anlamda daralan bir ekonomi var ve en çok etkilenen gruplardan birisi de Eczacılar. Şubat ayında da ilaçlara belirli oranda zam gelecek. Bununla alakalı da bizim hep söylediğimiz kamu zararı olmadan ve vatandaşın cebinden fazla para çıkmadan eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Bu tabi ki de bizim hep söylediğimiz noktalardan bir tanesi. İnanıyorum ki bu dönemi en az zararla atlatırız ve eczacılarımızın değerini daha iyi anlar. Biliyorsunuz ki vatandaşlarımız herhangi bir probleminde direkt eczacıya danışıyor ve sadece sağlıkla alakalı değil, diğer tüm kişisel sonlarına cevap alabildiği bir yer. Böylesine önemli bir kurumun öneminin arttırılması gerekiyor. Bu dönemi inşallah aşılanma ile birlikte de atlatırız ki biz oda yönetimi olarak aşılarımızı yaptırdık ve bizler de hekim kontrolünde aşı yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu aşı ile birlikte pandemi sürecini atlatarak, güzel ve huzurlu günlere tekrar geri dönmeyi umuyoruz.”

