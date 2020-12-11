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Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz:

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 09:13 | Son Güncelleme

Kayseri Emar Grup FK Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz, yeni sezonda şehirden destek beklediklerini söyledi.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayseri Emar Grup Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz:

Kayseri Emar Grup FK Teknik Direktörü Ferhat Kurnaz, yeni sezonda şehirden destek beklediklerini söyledi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Haftanın beş günü hazırlıklarını yapan Sarı-Siyahlı takım yeni sezondan umutlu.
Kayseri şehrinden destek beklediklerinin altını çizen tecrübeli Teknik Direktör Ferhat Kurnaz, “2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizler gibi birçok kulüp çalışmalarına başlamış durumda. Biz kulüp olarak, liglerin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğu bir dönemde bile çalıştık ve boş durmadık. Bu gelinen noktada başkanımız Emre Arıkan ve yönetim kurulunun inanılmaz gayreti, isteği, arzusu hepimizi inanılmaz hırslandırıyor. Yeni sezon öncesi kadromuzu hedefler doğrultusunda 11 yeni, kaliteli ve karakterli takviye yaptık. Önümüzde hazırlanmamız için yaklaşık 2 aylık bir süre var. Tüm gelişebilecek senaryolara karşı da tedbirlerimizi ve planlarımızı yaparak hazırladık. Yeni bir takımız o nedenle zorlu süreçlerimiz olacak. O yüzden sabırlı olup takımımıza, bizlere destek bekliyoruz” dedi.

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