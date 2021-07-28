Kayseri, gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zengin mutfağıyla bilinen Kayseri'nin, gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girmeye hak kazandığını bildirdi.

Büyükkılıç, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı 2021 başvurusu değerlendirme sürecinin sonuçlandığını belirtti.

Bu kapsamda, belediye bünyesinde oluşturdukları UNESCO Komisyonu komitesinin "Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı" sloganı ile uzun çalışmalar yaptığını aktaran Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne girmeyi başardıklarını aktardı.

Kayseri'yi turizm merkezi yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini koruyan kadim kentimiz Kayseri, gastronomi dalında da kendisini ispatlamıştır. Zirai, ekonomik, kültürel, ticari ve jeopolitik öneminin yanı sıra gastronomi alanında da sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete ve zenginliğe sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne girmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükkılıç, başvuru süreci boyunca göstermiş oldukları özveri, başarı ve emeklerinden dolayı ekibe teşekkür etti.

