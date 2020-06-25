Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden AA’ya 2 ödül

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle verildi.

KGC Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende, yoğun programına rağmen ödül törenine katılan Akar'a teşekkür etti.

Kayseri basın tarihinin 110 yıllık geçmişi olduğunu belirten Altınkaya, bu süre içinde 500'den fazla gazete, dergi ve televizyonun faaliyette bulunduğunu aktardı.

Teknolojinin basına olan etkisine değinen Altınkaya, ulusal ve yerel gazetelerin tirajı ile Facebook ve YouTube'un takipçi sayılarını kıyasladı.

Altınkaya, dijital dönüşüme duyarsız kalınamayacağını ifade ederek, "Biz bu değişime direnemeyiz, mutlaka buna ayak uydurmamız lazım. Pandemi süreci, gazeteleri ve Anadolu basınını zor duruma düşürdü. Bu değişim ve dönüşüm karşısında devlet aklı öne çıkarak bizim sektörde bir düzenleme yapılmalı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç da basın mensuplarının kentin uyum kültürüne katkıda bulunduklarını, aykırı sesleri de zenginlik olarak gördüklerini söyledi.