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Kayseri Güreş Eğitim Merkezi’nden Milli Takım’a 9 sporcu

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kayseri Güreş Eğitim merkezimizde eğitim gören 9 sporcumuz U15 Güreş Milli Takım Kampına davet edildi.Sporculardan Harun Yılmaz, Ömer Arslan, Mustafa kışlak, Hüseyin Arda İpek, lokman Gül ,Semih kelek ,Ömer Polat ,Ferhat Kocabaş ve Ahmet Eroğlu 15 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; sergiledikleri başarılar ile Milli Takım Kampına katılmaya hak kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi’nden Milli Takım’a 9 sporcu

Kayseri Güreş Eğitim merkezimizde eğitim gören 9 sporcumuz U15 Güreş Milli Takım Kampına davet edildi.
Sporculardan Harun Yılmaz, Ömer Arslan, Mustafa kışlak, Hüseyin Arda İpek, lokman Gül ,Semih kelek ,Ömer Polat ,Ferhat Kocabaş ve Ahmet Eroğlu 15 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; sergiledikleri başarılar ile Milli Takım Kampına katılmaya hak kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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