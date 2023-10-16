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Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının yüzde 99'u tamamlandı

16.10.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Yapımı yaklaşık 3 yıldır devam eden Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının yüzde 99'u tamamlandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada yer alan havalimanının yeni terminal binası ve apron (uçak park alanı) inşaatına, proje sözleşmesini 12 Kasım 2020'de imzalayan özel bir firma tarafından başlandı.

Havalimanının inşaatını yapan Sera Yapı'nın proje müdürü yüksek mimar Kaan Şengürkan, AA muhabirine, yeni terminal binasının iç ve dış hatlar ortak terminal binası olarak hizmet vereceğini söyledi.

Aynı zamanda yanında katlı otopark ve yan ek hizmet binalarıyla yeni tesisi tamamlama aşamasında olduklarını belirten Şengürkan, "Yüzde 99 seviyesine geldiğimiz projede şu anda geçici kabul aşamaları başlamış olup, en kısa zamanda yeni terminal binası, yeni apronuyla hizmet verecek." dedi.

"UÇAK PARK POZİSYONU 9'DAN 18'E ÇIKACAK"

Projeyle uçak park pozisyonu ve sefer sayısının artmasıyla yıllık 2,5 milyon yolcu sayısının 8 milyona çıkacağına dikkati çeken Şengürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni terminalle beraber, 20 bin metrekareden 51 bin metrekare kapalı alanı olan terminal binası, toplamda da 90 bin metrekare kapalı tesis hizmete açılacak. 3 senedir sürdürdüğümüz çalışmalarda, öngörülemeyen Ukrayna-Rusya savaşı ve yaşadığımız depremler sebebiyle teslim aşamasına şu anda gelmiş bulunmaktayız. En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımız da 9 park pozisyonundan 18 park pozisyonuna çıkacak. Yeni terminal binasında 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Aynı zamanda katlı otoparktan da faydalanacak."

Şengürkan, eski terminal binasının da hac ve umre seferleri başta olmak üzere yedek dış hatlar terminali olarak hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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kayseri havalimanı

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