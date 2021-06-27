Kayseri Hayvanat Bahçesinde yeni doğumların sevinci yaşanıyor

KAYSERİ (AA) - İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde aslan, geyik, lama ve kurt yavruları dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 160 türde 1450 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki popülasyon yeni üyelerle artmaya devam ediyor.

Hayvanat Bahçesinde son birkaç ay içinde aslan, geyik, lama ve kurt yavrularının dünyaya gözlerinin açmasının sevinci yaşanıyor.

Bahçede yeni doğan üyelere veteriner kontrolünde özenle bakılırken, ziyaretçiler de sevimli yavrulara ilgi gösteriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan ve 10.00-16.00 arasında ziyaretçi kabul eden Hayvanat Bahçesi, 1 Temmuz'dan itibaren 10.00-19.00'da hizmet verecek.

