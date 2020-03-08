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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

İkinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor’u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xxKayseri Meysuspor: Sefa Öksüm x, Yasin Sağlam x, Burak Yoka x (Dk.

İkinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor’u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx
Kayseri Meysuspor: Sefa Öksüm x, Yasin Sağlam x, Burak Yoka x (Dk. 60 Mehmet Akif Kırbaş x), Ömer Sarıgül xx, Seyfi Cingöz xx, Hayrettin Erciyas x, Osman Bölükbaşı x, Ali Alaca x, Murat Abbasoğlu x, Serdar Durmuş xx, Ali Cavlak xx
Banyan Belediyespor: Cemil Barış Pekru xx, Seçkin Seyfi xx, Abdullah Erisen x (Dk. 65 Alperen Tunçtan x), Yaşar Polat xxx, Emre Erduran xx, Ali Tuncay x, Ömer Karuç xxx, Yunus Emre Yücel xxx, Akif Yücel xxx (Dk. 70 Emre Kayabaşı x), Tunahan Yiğit x (Dk. 41 Mustafa Melikşah Gürer xx), Ümit Bozkuş xx
Goller: Ali Cavlak Dk. 43 ve 65 , Serdar Durmuş Dk. 55 (Kayseri Meysuspor), Ömer Karuç Dk. 1 ve 10 , Akif Yücel Dk. 25 ve 30 Yaşar Polat Dk. 60 ve 83 , Yunus Emre Yücel Dk 80 (Bünyan Belediyespor)

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Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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