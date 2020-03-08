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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.Stat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Ahmet Çıtak xx, Harun Soyeşik xx, Sema Çetin xxMevlana Yıldızspor: Burakhan Ceylan xx, Ahmet Yücel xx, Aydın Ülger xx, Özgür Burak Şengül xx, Abdulkadir Oğuz xx, Ekrem Sarıyar xx, Kadircan Coşgun xx, Salih Afşar xx, Fırat Aksu xx, İsmail Efe xxx, Ömer Sun xxGüneşli Gençlikspor: Nuh Karabulut xx, Şükrü Yapgu xx, Yüksel Çağlıkasap xx (Dk.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Harun Soyeşik xx, Sema Çetin xx
Mevlana Yıldızspor: Burakhan Ceylan xx, Ahmet Yücel xx, Aydın Ülger xx, Özgür Burak Şengül xx, Abdulkadir Oğuz xx, Ekrem Sarıyar xx, Kadircan Coşgun xx, Salih Afşar xx, Fırat Aksu xx, İsmail Efe xxx, Ömer Sun xx
Güneşli Gençlikspor: Nuh Karabulut xx, Şükrü Yapgu xx, Yüksel Çağlıkasap xx (Dk. 63 İsa Özkara x), Ahmet Güneş xx, Ömer Koç xx, Emre Yılmaz xx, Evren Özel xxx, Çağrı Pekgüzel xx, Salih Yıldırım xxx, Sabit Temir xx, Halil İbrahim İslam xx (Dk. 55 Hasan Erdem xx)
Goller: İsmail Efe Dk. 5 (pen) ve 48 (Mevlana Yıldızspor) , Salih Yıldırım Dk. 40 (pen) , Evren Özel Dk. 52 (Güneşli Gençlik)

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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