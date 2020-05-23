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Kayseri İl Müftülüğünden kabristan ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar kabristanlara bayram ziyaretine gidemeyince, Kayseri İl Müftülüğü tarafından Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Polis Şehitliğinde Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.Kayseri Şehir Mezarlığında gerçekleşen programa İl Müftüsü Prof.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar kabristanlara bayram ziyaretine gidemeyince, Kayseri İl Müftülüğü tarafından Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Polis Şehitliğinde Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.
Kayseri Şehir Mezarlığında gerçekleşen programa İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile birlikte cami imamları da katıldı.
Arefe günü kabir ziyaretinin Anadolu geleneği olduğunu söyleyen İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Öncelikle içinde bulunduğumuz Arefe günümüz bizlere, şehrimize ve ülkemize hayırlar ve bereketler getirsin. Yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızın da hayırlara vesile olmasını ve birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum. Birçok Anadolu şehrimizde olduğu gibi, Kayseri’de de genelde Arefe günleri halkımız ailece bayram öncesinden kabristanlara gelir, ziyaretini yapar ve dualar eder ve sonra da bayram hazırlıklarına geçerlerdi ancak bugün itibari ile 4 gün devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile hepimizin faydasına olan, sağlığımızı korumak açısından evimizde kalmamız gereken bu günlerde bizler de, özellikle basın yayın aracılığı ile evlere misafir olmak istedik” dedi.
Güven kısıtlamalardan dolayı gelemeyen vatandaşlar adına da dua etmek için kabristanda olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kabir ziyareti kabristanda yatan ölülerden ziyade, ziyaret eden biz dirilere fayda verir. Ziyareti yapan insana ölümü hatırlatır, bu dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatır. Kabristan ziyaretlerini nefis muhasebemizi yapmak için gerçekleştiririz. Kabristanlara gelip de ziyaret edemeyen kardeşlerimiz adına, bu geleneğimizi sürdürelim ve evlerinde dualarını yapan, hatimlerini yapan ve ölen yakınları için evlerinden dua etmek isteyen kardeşlerimize bizler de buradan dualar yaparken, evlerine misafir olmak ve onların da bize eşlik etmesini istiyoruz.”

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