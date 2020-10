Kayseri İl Müftülüğü’nden Suriye’ye 5 yardım tırı daha

Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Müftülüğünden Suriye’nin İdlib ve Azez bölgesine 5 adet yardım tırı daha gönderildi.

Suriye’nin İdlib ve Azez bölgesine gönderilecek yiyecek ve kıyafetlerin bulunduğu yardım tırları, düzenlenen törenin ardından uğurlandı. Törende konuşma yapan Kayseri Müftüsü Şahin Güven, giden tırlar ile birlikte bu zamana kadar toplam 637 tırın bölgeye yardım yaptığını söyledi. Güven; "Diyanet Vakfı olarak yardım kampanyaları düzenledik. Kayseri il Müftülüğümüz ise her ay buradan gönderilmesi hususunda gayret gösterdi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi peygamber efendimizin şu sözüdür, ’Amellerin en hayırlısı, az da olsa sürekli olanıdır’. Bizde onun için, yardımlarımızın sürekli olmasını temin açısından çalışmalar başlattık. Ben bütün bu yardımlar da emeği geçen ve bizlere bu yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için tevdi eden Kayserili hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yüce Mevla onların sevap hanesine koysun inşallah. Diğer taraftan bu yardım faaliyetlerinin organizesi, hayırseverlerimiz ile vakfımız arasında irtibatı kuran, din gönüllüsü kardeşlerimiz, imam hatiplerimiz, müezzinlerimiz, kuran kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz her birisi gayret gösteriyor ve bu gayretin neticesinde de bu yardımları buradan gönderebiliyoruz. Aslında pandemi sürecinde, bir kısım yardımlarımızı gönderdik ancak medyamıza, basın mensubumuza bu bilgileri vermedik. Çünkü gelen yardımlarımızı Kayserimizdeki ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Onların ihtiyaçlarını, pandemi sürecinde işlerini kaybeden kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Şu süreçte özellikle önümüz kış mevsimi ve çadırlarında kışı geçirmek zorunda kalan kardeşlerimizin ’en azından karınları doysun’ diyerekten yardım gönderiyoruz. Bu 5 tırımızın 4’ü un. Bu unlarımız bölgedeki fırınlarımız da Türkiye Diyanet Vakfına ait fırınlarda ekmek oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin sofrasına konuyor. Fırınlarımızın olmamış olduğu özellikle İdlib içerisinde ise ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize unları kendilerine veriliyor, kendileri ekmeklerini yaparak ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Diğer 5. tırımızda ise muhtelif gıda ve kıyafetimiz var. Muhtelif gıdadan maksat kuru gıda çok önemli ihtiyaç olduğu için gönderiyoruz. Bir de oraya 450 takım, yetim çocuklarımız için öksüzlerimiz mağdurlarımız için kıyafet ve kırtasiye yardımı gönderiyoruz. 260 adet battaniye ve 5 bin 800 parça bayan, erkek, çocuk kıyafeti buradan yola çıkıyor. Özellikle bu kıyafetleri hazırlayan, kuran kursu öğreticilerimize Kocasinan bölgesinde kuran kursu öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar, kendi evlatları bildiler bölgedeki çocuklarımızı onlara bu yardımları gönderelim dediler. Bu kıyafetler ve kırtasiye yardımları, bölgede yetişen çocuklarımızın hem dinine diyanetine sağdık hem de bir komşu olarak Türkiye’yi en zor zamanlarında yanında olan ülkemizi hatırlayacak ve hatta hayatları boyunca unutmayacaklardır. Ben bu vesile ile şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün bu 5 tırımız da yaklaşık 700 bin TL’lik bir yardımımız var, bölgeye gönderiyor olduğumuz. Bu yardımlarımız ile birlikte 637 tır bugüne kadar göndermiş oluyoruz. 632 tır göndermiştik, şuanki tır ile birlikte 637 tır yardım göndermiş oluyoruz. Ben yine hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri Türkiye Diyanet Vakfını emin ve güvenilir bir vakıf olarak gördükleri ve bu yardımların güvenilir bir şekilde bilgede ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin’den Azerbaycan’a yardım sözü

Ermenistan-Azerbaycan konusuna da değinen Kayseri Müftüsü Güven Şahin, “İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olacak olursa o bölgede, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize aynı yardım tırlarını buradan uğurlamaya söz veriyoruz” dedi. Güven; 5 gündür Ermeni askerlerinin ve çetelerinin, kardeş Azerbaycan köylerine ve sivil vatandaşlarımıza saldırmaları sonucunda kardeşlerimiz şehit oldu. Bunun üzerine kardeş ülkemiz, iki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimiz hem bu saldırıları durdurmak hem de 30 yıldır yaklaşık olarak işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin kurtuluşu için bir mücadele başlattılar. Biz bir taraftan bu kardeşlerimizin ülke olarak, millet olarak, yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Kendilerine her türlü desteği ve yardımı yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Dualarımız onlarla birlikte, askeri olarak yardımlarımız zaten yapılıyor. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olacak olursa o bölgede, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize aynı yardım tırlarını buradan uğurlamaya söz veriyoruz” diye konuştu.