Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de, Ramazan Bayramı öncesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Bayram için bir hafta öncesinden tatlı siparişlerini almaya başlayan geleneksel damak tatlarının üretildiği işletmelerde, talebin fazla olması nedeniyle yoğunluk gözlendi.

Kayseri'de tatlı üretimi yapan firmanın yetkilisi Gökhan Beyoğlu, bu bayramın da geçen yıl olduğunu gibi salgın şartları altında geçeceğini söyledi.

Her şeye rağmen satışların iyi olduğunu belirten Beyoğlu, "Ramazan Bayramı, tatlının en çok rağbet gördüğü bayram. Salgın öncesinde olduğu kadar yoğunluk yaşanmasa da insanlar baklavalarını almaya geliyor. Kayseri'de daha çok ev usulü güllü baklava tercih ediliyor." diye konuştu.

- Kırşehir

- Kırşehir'de arife günü başta tatlıcılar olmak üzere gıda ürünü satan iş yerlerinde yoğunluk olduğu görüldü.

Terme, Ankara, Lise caddeleri başta olmak üzere evlerine en yakın pastane, fırın, market ve şekerleme satan iş yerlerine giden vatandaşlar, bayram için alışveriş yaptı.