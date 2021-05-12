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Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

12.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de, Ramazan Bayramı öncesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Bayram için bir hafta öncesinden tatlı siparişlerini almaya başlayan geleneksel damak tatlarının üretildiği işletmelerde, talebin fazla olması nedeniyle yoğunluk gözlendi.

Kayseri'de tatlı üretimi yapan firmanın yetkilisi Gökhan Beyoğlu, bu bayramın da geçen yıl olduğunu gibi salgın şartları altında geçeceğini söyledi.

Her şeye rağmen satışların iyi olduğunu belirten Beyoğlu, "Ramazan Bayramı, tatlının en çok rağbet gördüğü bayram. Salgın öncesinde olduğu kadar yoğunluk yaşanmasa da insanlar baklavalarını almaya geliyor. Kayseri'de daha çok ev usulü güllü baklava tercih ediliyor." diye konuştu.

- Kırşehir

- Kırşehir'de arife günü başta tatlıcılar olmak üzere gıda ürünü satan iş yerlerinde yoğunluk olduğu görüldü.

Terme, Ankara, Lise caddeleri başta olmak üzere evlerine en yakın pastane, fırın, market ve şekerleme satan iş yerlerine giden vatandaşlar, bayram için alışveriş yaptı.

İş yerlerinin içinde ve önünde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyardı.

Öte yandan, Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde belge ve hijyen denetimi yaptı.

- Niğde

Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi kent merkezinde açık olan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Özellikle bayram şekeri ve tatlı almak isteyen vatandaşlar, kuruyemişçi, pastane ve marketlerden alışveriş yaptı.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde, dışarıya çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti.

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