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  4. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Gazetecilik müstesna bir meslektir”

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Gazetecilik müstesna bir meslektir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Basının demokratik gelişmede payının büyük olduğunu belirten Aydemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Basının ülkemizin demokratik gelişimine katkıları büyüktür.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Basının demokratik gelişmede payının büyük olduğunu belirten Aydemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Basının ülkemizin demokratik gelişimine katkıları büyüktür. Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında en etkili araçlardan biri olan gazetecilik doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata saygı gibi değerleri içinde barındıran müstesna bir meslektir. Toplumların aydınlanmasında önemli rol oynayan gazeteciler; ilkeli ve tarafsız görev anlayışı ile toplumu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturarak insanların sosyal, siyasal, kültürel anlamda gelişmesine katkı sunmaktadır. Basın emekçilerinin büyük bir özveri ve fedakarlık içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirecekleri inancındayım. Gazeteciler, şartlar ne olursa olsun eksiksiz ve doğru haber akışı ile halkın bilgilendirilmesini sağlayarak; demokratik ve şeffaf toplum olmanın önceliklerini yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle halkın gözü, kulağı, sesi olarak görevini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ile yerine getiren yerel basın temsilcilerimiz başta olmak üzere mesleğine gönül veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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